Bakan Tunç'tan Çağlayan Adliyesi önünde açıklama: 34 gözaltı var

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayına geldi. Bakan Tunç’u, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından karşılandı.

Saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, “34 gözaltı var, soruşturma devam ediyor” dedi.

Tunç'un açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. Polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor.

4 vatandaşımızdan birisi hastanede vefat etti. Yaralanan 3 polisimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi.

Bir başsavcı ve 5 savcı soruşturmayı yürütüyor, 34 gözaltı var."

Kaynak: İHA