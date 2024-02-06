Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'dan depremin 1. yıldönümünde mesaj: Vazgeçmeyin

Milletvekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu avukat Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'dan depremin 1. yıldönümünde mesaj: Vazgeçmeyin

Milletvekilliği TBMM'de Bekir Bozdağ tarafından okunan kararla düşürülen TİP'ten Hatay'ın Milletvekili seçilen Can Atalay, büyük depremin yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Atalay mesajında "Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, ağabeyiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bu günlerin de bir sonu var" ifadesine yer verdi.

Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

"Herkese kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.

Bugün bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük. Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız.

Ben Hatay’ın oylarıyla seçip parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma’da, Aladağ’da, Gezi’de ne yaptıysam, Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteaahitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. On yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, “eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez” diyebilme cürretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için bugün Hatay’da bir enkazın önünden değil, Silivri’de bir hücrenin içinden sesleniyorum size.

Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, ağabeyiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bu günlerin de bir sonu var.

Sevgili aileme, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarıma ve depremzede halkımıza yürekten selamlarımı iletiyorum. Hatay’ı yeniden kurmaya talip olan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum.

Şerafettin Can Atalay
Hatay’ın Seçilmiş Milletvekili."

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Hatay 6 Şubat depremleri
Adliye saldırısını AYM ile hesaplaşmaya alet ettiler Adliye saldırısını AYM ile hesaplaşmaya alet ettiler
Kötülük nedir bilmiyorlar; İyi kalpli ve sempatik 3 burç belli oldu Kötülük nedir bilmiyorlar; İyi kalpli ve sempatik 3 burç belli oldu
Erdoğan Hatay'daki sözlerinin arkasında durdu: 6 Şubat'ın yıl dönümünde muhalefet belediyelerini hedef aldı 6 Şubat'ın yıl dönümünde muhalefet belediyelerini hedef aldı
Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı