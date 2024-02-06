Erdoğan Hatay'daki sözlerinin arkasında durdu: 6 Şubat'ın yıl dönümünde muhalefet belediyelerini hedef aldı

Büyük felaket olarak adlandırılan Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni yapılıyor.

Törende bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz gün Hatay itirafıyla büyük tepki alan Erdoğan, bu sefer doğrudan muhalefet belediyelerini hedef alarak, "Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefetin şehirlere hizmet kazandıramadıkları için, bunun tek sebebi beceriksizliktir" dedi.

Erdoğan, şunları aktardı:

"Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği, yatırımları yaptığımız için bu destekleri aldık. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçen yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı vakit kaybı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz.

'BUNUN TEK SEBEBİ BECERİKSİZLİKTİR'

Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Hatta plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefetin şehirlere hizmet kazandıramadıkları için, bunun tek sebebi beceriksizliktir."

HATAY'DA NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Hatay’da yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem