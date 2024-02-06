Veli Ağbaba’dan tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş hakkında açıklama: Parti bir karar verecektir

CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Lütfü Savaş’ı gösterince tepkilerin hedefi haline geldi.

6 Şubat depremlerinden ciddi yıkım yaşan Hatay’da, Lütfü Savaş da iktidar sahipleri kadar yıkımın sorumluları arasında gösteriliyor.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lütfü Savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağbaba şunları söyledi:

“Genel Başkanımız en başından beri ‘Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım’ dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş’ı aday göstermeseydi ‘Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor’ denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş’a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım.”

HATAY'DA 'İSTİFA' SESLERİ

Lütfü Savaş, 6 Şubat'ın yıldönümünde kayıplarını anmak isteyen Hatay halkının yanına gidince yoğun tepkilere maruz kaldı ve vatandaşlar "Lütfi istifa" sloganlarını yükseltti.

Kaynak: Gerçek Gündem