İstanbul'da, IŞİD operasyonunda 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, IŞİD terör örgütünü finansa edenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da yaşayan 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA