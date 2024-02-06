İstanbul'da, IŞİD operasyonunda 15 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi için yapılan çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, IŞİD terör örgütünü finansa edenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da yaşayan 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: ANKA