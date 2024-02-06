İtiraf gündem olmuştu: Erdoğan ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” demişti. AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ise “Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar” ifadelerini kullanmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Erdoğan ve Kurum hakkında “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “nefret ve ayrımcılık” ve “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediklerini belirterek Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “Hatay ilinin CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi nedeniyle açıkça yardım ve kalkınmadan yoksun bırakıldığının itirafı ile işlenen suçların ortağı olunmuştur. Hatay’ın uğradığı zarar, insanlarımızın hala çadırda yaşatılması, birçok ilçesinde su ve elektrik dahi bulunmaması siyasi iktidar tarafından da itiraf olunduğu üzere Hatay halkının ekonomik soykırıma maruz bırakıldığının açık bir göstergesidir. Şüpheliler, siyasi ve kişisel çıkarları uğruna Hatay halkına karşı olan kamusal görevlerini yerine getirmemişlerdir. Hatay’ın yeniden toparlanabilmesi için etkin bir çalışma yürütülmediğini açıkça itiraf etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.