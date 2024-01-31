Murat Kurum canlı yayında 50 bin değil 130 bin kişinin öldüğünü söyledi; Yayın sonrası geri vites yaptı

6 Şubat depreminin yıldönümüne sayılı günler kala, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 130 bin olduğunu söyledi.

Resmi olarak 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği söylenen 6 Şubat depremlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum, 28'inci hükümetin kabinesinde yer almamıştı. 31 Mart yerel seçimleri için AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterilen Kurum, katıldığı canlı yayında ciddi bir gafa imza attı.

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Kurum, İstanbul depremlerine ilişkin açıklama yaparken, 6 Şubat depreminde 130 bin kişinin öldüğünü söyledi. Kurum, "Her türlü enerji ve gayreti vereceğiz, dönüştüreceğiz. Bunun başka çaresi yok. Candaş Bey 130 bin canımız gitmiş ya. 11 ilde bakın deprem oldu. Bakın İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar diye o yüzden söylüyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN DEPREM BİLANÇOSUYMUŞ

Kurum, Yayın sonra, belirtilen rakamla ilgili Işık'a yeni bir açıklama yaptı. Işık, "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi" sözleriyle Kurum'un yanıtını paylaştı.