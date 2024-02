İmamoğlu, Hatay'da: "Unutulduğunu düşünen depremzedelere kulaklarımızı tıkamak hiçbirimize yakışmaz"

Depremden zarar gören Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi İBB tarafından yeniden inşa ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Lisesi olarak faaliyete geçecek olan lisenin temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat belki de ülkemizin en acı günlerinden birisi. Hiçbir zaman unutulmayacak ve unutulmaması gereken bir gün olduğunu aslında biliyoruz. Deprem bölgesinde bir vatandaşımız bile unutulduğunu, ihmal edildiğini hissederse milletçe mahcup olmamız gerekir. Bugün buraya 1 yıl sonra geldiğimizde insanlarımızın depremin olduğu saniyede acıyı hala derinden yaşadığını görüyor ve burada bu acının tam da odağında olan insanların o derin acısını hissetmeye, paylaşmaya gayret ediyoruz. Gerçekten unutulduklarını ve devleti yeterince yanlarında görmediklerini hisseden vatandaşlarımız var. Bu en çok da Hatay'da 6 Şubat'tan itibaren feryatlarını dile getiren hemşehrilerimiz, dostlarımız var. Buna kulaklarımızı tıkamak, buna başka yorum yapmak, hiçbir kamu yöneticisine, hiçbirimize yakışmaz. Biz başımızı önümüze eğip düşünmesi gereken, biz nasıl bu duruma düştük diye sorgulaması gereken o sorumluluğa sahip koltuklarda oturan insanlarız. 6 Şubat'tan en fazla ders çıkarması gerekenler bu ülkenin yöneticileri ve siyasetçileriyiz. Bizleriz. Siyasetin anlamını doğru anlamak ve doğru tarif etmek de zorundayız. Vatandaşımızı anlamak yerine vatandaşımıza soru sormak ya da sorgulamak hiçbir yöneticinin haddi olamaz. Siyasetin amacı, hiçbir ayrım yapmadan herkesin sağlığını, güvenliğini, mutluluğunu sağlamaktır. Siyaset, depremlerde hiç kimse ölmesin diye yapmak zorunda olduğumuz bir görevdir. Siyaset, siyasi rakipleri yenmek için yapılmaz. Afetleri, krizleri, vatandaşın yaşadığı zorlukları yenmek için yapılması gereken bir görevdir. Deprem sabahı evet milletçe bir olmuştuk. Herkes bir işin ucundan tutmak, yardıma koşmak için çırpınıyordu. Yalnız büyük acılar, zor şartlar altında değil, her an her dakika bu dayanışmayı yaşayalım diye siyaset yapıyoruz. Siyasetin amacını unutanlar olabilir ama bu asla doğru değildir.

Hatay'da yaraların sarılmasına destek olabilmek için en üst seviyede gayret göstermeye devam ettik. Arama kurtarmadan, barınma ve beslenmeye, sağlıktan altyapıya hayatın her alanına dokunan özellikleri burada devletimizin takip kurumlarıyla iş birliğiyle yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunları yaparken az önce ifade ettiğim gibi tüm yaptıklarımızı 16 milyon İstanbullu adına yaptık, asla bir şahıs veya parti adına yapmadık, böyle de tanımlamayız.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle depremden zarar gören Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi'ni İBB olarak iştirakimizin de katkılarıyla KİPTAŞ'la yeniden inşa ediyoruz.

Birlikte bütün sorunları giderme yönünde hareket edelim, kişisel, bireysel çıkar ya da siyasetin bir amacı haline getirmeyelim.