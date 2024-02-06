Özgür Özel, büyük depremlerin yıl dönümünde Hatay'da anma etkinliğine katıldı

CHP lideri Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Köprübaşı’nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

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Özgür Özel, büyük depremlerin yıl dönümünde Hatay'da anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay Köprübaşı’nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için Hatay’da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı’nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi. Köprübaşı’ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca katıldı.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK"

Yunus Emre Parkı’ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Depremin meydana geldiği saat 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yurttaşlar, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları atıldı. Anma ve saygı duruşunun ardından, dualar edildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu 6 Şubat depremleri Deprem Hatay Fahrettin Koca Lütfü Savaş
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