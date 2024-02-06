Gelecek ve DEVA'dan 'transfer': Üç yönetici AKP'ye geçti
Ankara'da Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram ve DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç'un partilerinden istifa ederek AKP'ye geçtikleri duyuruldu.
AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, başkentte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden yöneticilerin iktidar saflarına katıldığını duyurdu.
Oktay, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı mesajında Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık ve Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram ile DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç'un, AKP'ye geçtiğini belirtti:
"Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."
#TürkiyeYüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç’un AK Parti üyeliklerini… pic.twitter.com/19thBniZxW— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 5, 2024