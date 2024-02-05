Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da depremin etkisi 11 kentten çok daha fazla olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un ve Türkiye'nin doğal afet sorunu olan depremi ve ''Hayat Kurtaran Plan'' ile afete nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini konuştu. Görür, ''İstanbul’da olabilecek bir felaket, 11 kentten çok daha fazla olur'' dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu.

İstanbul'un büyük bir tehdit altında olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul’da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu 100 milyon tonla bunu kurtaramazsın, çok daha fazla olur. Yani Kanal İstanbul gibi deniz kenarlarına yapacaksak, Marmara bölgesinde yaşamı sağlıksız hâle getirir yaşamı bitirirsiniz. Sadece insan değil'' açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde oldu:

''Temel sorumluluğumuz dirençli kentler var etmek ve gerçekten temel sorumluluğumuz yaşayan insanlarımızın can güvenliğini sağlamak. Sonra her şeyi düzeltebiliriz ama bu iki şeyi sağlayamazsak gerçekten çok şey harap olur. Biz inşallah hem söylediğiniz dirençli kent İstanbul’u var etme konusunda kararlı bir 5 yıl yönettik bundan sonra da çok kararlı olacağız.''