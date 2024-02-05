Deniz Zeyrek: Keşke beni dinleseymiş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan'ı köşesine taşıdı.

10 Haziran 2023'te yayımlanan yazısında "(...) Ancak, hevesini kırmak istemem de kendisine bazı öneri ve uyarılarım var. Öncelikle, valizini fazla boşaltmasın ve makama çok fazla yerleşmesin. Odasına fazla kişisel eşya taşımasın. Belki bir aile fotoğrafı, bir iki kalem, bir not defteri" dediğini hatırlatan gazeteci, şöyle devam etti:

"Kendisi beni dinlemek yerine iyice yerleşmişti Merkez Bankası’ndaki makam katına. Çıkan haberlerden anladık ki sadece kendisi değil ailesi de yerleşmişti aynı kata. Bir yıl dolmadan tam da benim dediğim gibi oldu.

Fotoğraf: Hafize Gaye Erkan

Türkiye siyaseti kendisine 'ilk kadın Merkez Bankası Başkanı' olma şansı tanıdı ama 'ilk kadın Cumhurbaşkanı' olma hayali şimdilik başka bahara kaldı. Keşke 10 Haziran’da yazdığımı okuyup ciddiye alsaydı. Toparlanıp vedalaşmak bu kadar gürültülü ve zor olmazdı o zaman."

Yazının tamamı.

NE OLMUŞTU?

Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından iktidar kanadında rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Nitekim Erkan, geçtiğimiz günlerde 'görevden affını istedi.' Yerine, Karahan atandı.