Kulis: Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'dan sonra Merkez Bankası için önerdiği ilk isim ortaya çıktı

10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişiminin perde arkasıyla ilgili olarak kulislerde konuşulanları okurlarıyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiğinin, ancak Fatih Karahan ismi önce çıkınca mecburen sahiplendiğinin konuşulduğunu dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

'CEVDET AKÇAY AKP'YE YAKIN BİR İSİM DEĞİL'

"Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Fatih Karahan'a göre çok daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan'ın uzmanlık alanı işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet Akçay'ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası.

Fotoğraf: Cevdet Akçay.

Akçay atanmış olsa bugün borsa haftaya hiç kuşkusuz coşkulu bir başlangıç yapardı. Ama olmadı, çünkü Akçay AKP'ye yakın bir isim değil, geçmişte uzun yıllar Koç Grubu kuruluşlarında görev yaptı (Yapı Kredi'de baş ekonomistlik, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği).

'GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM'

Fatih Karahan ise eski AKP milletvekili, kısa süre öncesine kadar da Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan'ın yeğeni ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın akrabası. Yani aileden. Merkez Bankası başkanlığına Akçay'ın değil onun tercih edilmesinin sebebinin bu olduğunu görmemek için kör olmak lazım."

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NE OLMUŞTU?

Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından iktidar kanadında rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Nitekim Erkan, geçtiğimiz günlerde 'görevden affını istedi.' Yerine, Karahan atandı.