Yeni Merkez Bankası Başkanı Karahan, AKP'yi eleştirdiği mesajları silmiş

Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Dr. Fatih Karahan, göreve başladıktan dakikalar sonra şahsi Twitter (X) hesabını kapatmıştı. Bugün itibarıyla hesabını yeniden aktif hale getiren Karahan'ın hangi paylaşımlarını sildiği ortaya çıktı.

Cuma akşamı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı istifa paylaşımının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanlığına halihazırda PPK üyesi olarak görev yapan Dr. Fatih Karahan getirilmişti.

Atama kararının yayımlanmasından dakikalar sonra, Fatih Karahan'a ait sosyal medya hesapları kapatılırken, bugün yeniden aktif hale getirilen hesaplarda silinen paylaşımlar gündem oldu.

AKP'NİN EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİĞİ PAYLAŞIMLARI SİLDİ

21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ani kur artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, ilk günlerinde AKP tarafından kamuoyuna 'liralaşma' şeklinde sunulurken, sisteme yönelik methiyeler dizilmişti.

28 Mayıs seçimlerinin ardından ekonominin dümenine oturtulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise KKM'yi bir ayak bağı olarak tanımlarken, sistemin tasfiyesi için TCMB ile ortak atılan adımlar sonucunda 8 aylık sürede KKM, 800 milyar liranın üzerinde erime yaşamıştı.

TCMB'nin başına getirilen Fatih Karahan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda, KKM'nin cazibesini yitirdiğine yönelik makaleler paylaşırken, kendisine yöneltilen bir soruya ise AKP'nin açıklamalarını eleştiren ifadelerle yanıt vermişti.

Karahan, kendisine yöneltilen "Fatih bey, yeni ekonomi yönetiminin KKM'den çıkmak istemesinin nedeni neydi?" paylaşımına, "KKM'den çıkılmak istenmesinin temel nedeni fiyat istikrarının sağlanması. Çünkü KKM'de bulunan para, belirtildiğinin aksine 'Türk lirası' olarak kabul edilemez" şeklinde yanıt verdi.

PAYLAŞIMLARI IŞIK HIZINDA SİLDİ

Ancak Karahan, göreve gelmesinden dakikalar sonra Twitter hesabını kapatırken, daha sonrasında yeniden açılan hesabında bu paylaşımları sildi. Özellikle AKP'nin aylarca 'liralaşma' olarak piyasalara tanıttığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da KKM'de bulunan parayı 'Türk lirası' olarak savunduğu paylaşımlara karşıt gelen bu görüşün alelacele silinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.