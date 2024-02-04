Prof. Ahmet Ercan'dan 'yapılaşma' uyarısı: "Yeni kıyımlar olacak"

Prof. Ahmet Ercan, “Kahramanmaraş ovası verimli, sulak tarım arazisi. Buradaki tüm yapılaşma kaldırılmalı. Yoksa yeni kıyımlar olacak” uyarısında bulundu.

Prof. Ahmet Ercan'dan 'yapılaşma' uyarısı: "Yeni kıyımlar olacak"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, dün en az 53 bin insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin merkez üssü Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Kentte yaptığı gözleri X (Twitter) hesabından paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, çarpıcı fotoğraflar paylaşarak, hayati uyarılarda bulundu.

Ahmet Ercan’ın mesajları şöyle:

* Dün Kahramanmaraş’taydım; Kent Ahir Dağı’nın bağrında, eteklerinde, Bağlar denilen yerde kurulmuş. Alpaslan Türkeş, Trabzon, Azerbaycan caddelerinde 8-10 katlı, sağlam yerde, sağlam yapılar ayakta. Kötü yapılanlar yıkılmış. Bu bir kıyım (cinayet)! Başka hangi Anadolu kentleri böyledir

* Kahramanmaraş ovası verimli, sulak tarım arazisi. Tıpkı Gaziantep, Adıyaman gibi. Buradaki tüm yapılaşma kaldırılmalı. Yoksa yeni kıyımlar olacaktır.

* Kahramanmaraş’ta olacak oldu. Kırılacak yer kalmadı. Yıkıcı olmayan küçük deprem, depremcikler olabilir. Ancak yıkıcı deprem beklemiyorum.

* Kahramanmaraş’ta Ahir Dağı’ndaki yeni yerleşimlerde yıkım yok. Tepelere, dağlara yerleş, tarım alanlarından beslen. Doğaya aykırı davranamazsın.

* Adıyaman; Bitlis Kenet kuşağı üzerinde, Arap Kalkanı KB alnında, Avrasya ile Anadolu kıtalarının sınırında, Doğu Anadolu Kırığı'nın güney yanıbaşında, Adıyaman Kırığı'nın üzerinde yer alıyor. Ancak bu bölgedeki gerginlik boşaldı. Büyük deprem beklemiyorum.

* Kahramanmaraş’ta TOKİ 10 bin sağlam evi Ahir Dağı'nda yapıyor. TOKİ evlerine güvensinler. Yer seçimi doğru, yapılar sağlam, ayrıca edinmek ucuz. Henüz teslim edilen yok. Deprem görenler takma konutlarda kalıyorlar. Yaşam olağana dönüşmüş. Sürey acıları gün geçtikçe unutturuyor.

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