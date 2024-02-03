Artık satışı yapılamayacak: Tarım Bakanlığı el attı, market raflarından kaldırıldı

Marketlere yapılan denetlemelerden sonra bir yeni karar daha verildi. Artık marketlerde margarinlerin tereyağı görseli ile satışı yapılamayacak.

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Artık satışı yapılamayacak: Tarım Bakanlığı el attı, market raflarından kaldırıldı

Ambalajında, sloganında hatta rengi ve kıvamında tereyağını taklit eden margarinlere bakanlıktan yasak geldi. ATV Ana Haber’de yer alan habere göre artık margarinler tereyağı izlenimi veren etiketle satılamayacak. Önce nar ekişi soslara ardından da limon soslarına el atan Tarım Bakanlığı margarinleri tereyağı gibi paketleyenlere de dur dedi.

Margarinler uzmanların 'uzak durulması gereken yiyecekler' listesinde en üst sıralarda yer alıyor ama bazı firmalar ambalaj ve isim kandırmacasıyla sağlıklı izlenimi vererek pazarlıyordu.

UZMANLAR KONUŞTU

Konuya dair konuşan Gıda Mühendisi Samet Şahin, "Görselde tereyağı var, ürün üzerinde de tereyağı lezzeti yazıyor. İçeriğinde tereyağından eser yok. Bakın içeriğinde tereyağı altı suyu yazıyor. Renklendirici ve aroma verici maddelerle benzetmeye çalışılmış. Rengini sarıya çevirmek için beta karoten kullanılıyor. Fakat baktığınızda bu bir margarin" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya konuya dair, "'Tereyağı aromalı margarin' diyor. Aslında bu tereyağı anlamına gelmiyor. Tereyağı kokusu verilmiş margarin anlamına geliyor. Margarinler doymuş yağlar olarak da kalp ve damar hastalıkları açısından aslında son derece sağlıksız yağlar." dedi.

Bu uygulamanın doğru olduğunu savunan Dr. Ayça Kaya, "Bence hu çok yerinde ve çok güzel bir uygulama olmuş" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Şef Aşçı Turgay Karagel ise, "Tereyağı zaten erdiği zaman sütünü yukarı veriyor ve margarinin çok ağır bir kokusu oluşuyor." dedi. İkisinin farkını anlamak için tüyo veren şef, "Margarinin içinde su olduğu için patlamaya başlar, tereyağında öyle bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

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