Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'

Yeniden Refah Partisi; Ankara, İzmir ve İstanbul'da kendi adayı ile seçime girme kararı aldı. Gazeteci Fatih Portakal, partinin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı.

Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Gözler parti ve ittifakların adaylarına çevrildi. İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Yeniden Refah Partisi kararını açıkladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSMİ DUYURDU

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Portakal, YRP'nin İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı. Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler. Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

KARARINI AÇIKLAMIŞ

Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."

Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladıYeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladıSiyaset

Etiketler
Yeniden Refah Partisi Yavuz Ağıralioğlu Fatih Erbakan Fatih Portakal
FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı
Gazeteciliği bırakmıştı: Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı
Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki
AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
Gazeteciliği bırakmıştı: Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı
365 gün önce bugün enkaz altında kaldık; Deprem, yıkım, ölüm ve hala bitmeyen çaresizlik Deprem, yıkım, ölüm ve hala bitmeyen çaresizlik