AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın; Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Demirci, Soma, Kırkağaç, Köprübaşı, Gördes, Ahmetli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

Son Güncelleme:
AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AKP Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Erkan Kandemir tarafından açıklanan AKP Manisa ilçe belediye başkan adayları şöyle:

- Yunusemre: Mehmet Çerçi,
- Şehzadeler: Yavuz Kurt,
- Akhisar: Ömer İşçi,
- Demirci: Erkan Kara,
- Soma: Egemen Bülent Türkmen,
- Kırkağaç: Fevzi Ok,
- Köprübaşı: Regaip Topuz,
- Gördes: Muhammet Akyol,
- Ahmetli: Ahmet Alhan,
- Gölmarmara: Kamil Öz,
- Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Resim : 1

BÜYÜKŞEHİR VE 6 İLÇEDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

Öte yandan AKP, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

Etiketler
Manisa AKP 2024 Yerel Seçimleri Soma
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Akşener'i doğruladı: 'İYİ Parti ile CHP arasında...' Kılıçdaroğlu, Akşener'i doğruladı: 'İYİ Parti ile CHP arasında...'
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim
Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi