AKP'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın; Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Demirci, Soma, Kırkağaç, Köprübaşı, Gördes, Ahmetli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçe belediye başkan adayları belli oldu.
AKP Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.
Erkan Kandemir tarafından açıklanan AKP Manisa ilçe belediye başkan adayları şöyle:
- Yunusemre: Mehmet Çerçi,
- Şehzadeler: Yavuz Kurt,
- Akhisar: Ömer İşçi,
- Demirci: Erkan Kara,
- Soma: Egemen Bülent Türkmen,
- Kırkağaç: Fevzi Ok,
- Köprübaşı: Regaip Topuz,
- Gördes: Muhammet Akyol,
- Ahmetli: Ahmet Alhan,
- Gölmarmara: Kamil Öz,
- Saruhanlı: Ekrem Cıllı.
BÜYÜKŞEHİR VE 6 İLÇEDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK
Öte yandan AKP, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.
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