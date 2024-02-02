Kılıçdaroğlu, Akşener'i doğruladı: 'İYİ Parti ile CHP arasında...'

Eski CHP lideri, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini doğruladı. Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi.

KILIÇDAROĞLU MİTİNG MEYDANLARINDA OLMAYACAK

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim gezilerine katılıp katılmayacağı da merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, “Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” dedi.

AKŞENER’E YANIT

Kılıçdaroğlu, Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini de doğruladı. “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alış verişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım, gerçeği söylemiş” dedi.