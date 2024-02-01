CHP’de kritik PM günü: Gündem İstanbul adayları

CHP Parti Meclisi, yarın yapacağı toplantı ile İstanbul’un kalan ilçelerindeki adaylarını açıklamayı planlıyor.

CHP’de kritik PM günü: Gündem İstanbul adayları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda İstanbul’un İstanbul’un kalan ilçelerindeki adaylarını açıklanması bekleniyor. Partinin Çankaya adayının da gelecek haftaya kalabileceği konuşuluyor.

Şu ana kadar Ataşehir, Fatih, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli adayları açıklanmıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankara’da CHP’nin kalesi olarak görülen Çankaya’da ise bu hafta da adayın açıklanmayabileceği söyleniyor. Yarınki toplantı son olmayabilir, parti kurmayları aday teslimi için 20 Şubat’a kadar süre olduğunu vurguluyor.

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