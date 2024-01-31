Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu: İşte o isimler

31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kala partiler de aday açıklamalarına hız verdi. Son olarak Memleket Partisi, 24 belediye başkan adayını belirledi.

Adayları açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın açıkladığı protokolle ilgili de "Ümit Özdağ'ın seçimi kaybetmiş bir lidere bir yumruk da ben atayım diyerek aralarında yaptığı gizli anlaşmayı paylaşması, mertliğe, delikanlılığa racona sığmaz. Etik değildir." ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıkladığı isimler şöyle:

Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı İş İnsanı Dilek Tepe

Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı İş İnsanı Özkan Öztuğ

Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ömer Özdoğan

Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Mimar Murat Aslandoğdu

Ankara Sincan Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ziya Kirzuk

Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı İş İnsanı Esra Gündoğan Murat

Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı İş İnsanı Turgay Şirin

Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı İş İnsanı Abdulkerim Akkaya

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mali Müşavir İbrahim Dönmez

İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı İş İnsanı Tanju Karakuş

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı İş İnsanı Mehmet Ceren

Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı İş İnsanı Durmuş Karakaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı İş İnsanı Erdal Çifti

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Ziraat Mühendisi Nursel Pekcan

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Kalite Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Kuruçay

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Veteriner Hekim Mahmut Elihayrat

Konya Karapınar Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay İbrahim Şimşeker

Konya Karatay Belediye Başkan adayı İş İnsanı Adem Demir

Konya Meram Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay Hamdi Ak

Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Mehmet Koçer

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Yönetici Samet Fırat Özkaş

Mersin Mut Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Çayır

Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı İş İnsanı Yeşim Emriye Kadıoğlu

Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı Öğretmen Sami Eroğlu