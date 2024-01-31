Kulisler hareketlendi: 'CHP'li Buğra Gökçe, o ilçeden aday olabilir'

Tv100'de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında bir kulis bilgisi paylaşan Şengül, CHP'li Buğra Gökçe'nin Ankara Çankaya adayı olabileceğini söyledi.

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Kulisler hareketlendi: 'CHP'li Buğra Gökçe, o ilçeden aday olabilir'

tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, hukukçular Pınar Hacıbektaşoğlu ve Onur İste, Başak Şengül ile Doğru Yorum'a konuk oldu. 31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi programda masaya yatırıldı.

Programda konuşan Başak Şengül, CHP'nin Ankara Çankaya adayı ile ilgili de bir kulis paylaştı. Şengül verdiği kulis bilgisinde "Buğra Gökce Çankaya’nın adayı olabilir. İmamoğlu’nun bunun için bastırdığı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.

Gökçe, İzmir için aday adaylığını açıklamış ancak PM'den çıkan kararla CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay olmuştu.

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BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında Lisans,

2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında

Oda’nın Genel Başkanlığı görevini yaptı.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir

2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri Buğra Gökce Çankaya
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