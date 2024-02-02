Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmasını değerlendirdi.

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Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim

CHP'nin Hatay'dan yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, eleştirilere yanıt verdi. Kentte yapılan dört ankette de önde çıktığını ve halkın kendisini onore ettiğini söyleyen Savaş, "Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var" ifadesini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın konuğu oldu.

CHP'nin Hatay'da yeniden aday göstermesinin ardından özellikle deprem döneminde yaşananlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Savaş, tartışılan adaylık sürecini, geride bırakılan CHP kongresini ve 6 Şubat depremleri ile ilgili soruları yanıtladı.

"Biz Hatay için ve Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk"
CHP’nin kongre sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirten Savaş, “Özgür Bey’i de destekleyen taraf da vardı. Bizi onore eden açıklamaları da oldu. Yapılan 4 ankette önde çıktık. Beni tekrar seçmen beni onurlandırdı. Şu bir gerçek ki; Biz Hatay için ve Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk. Tabi ki aday adaylığı sürecinde herkes rüştünü ortaya koyabilir. Partimiz beni seçtiği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birileri ‘ben aday olayım’ diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar” dedi.

"CHP’DE FAZLA DEMOKRASİ VAR"

Lütfü Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan geçmişiyle yaşar. Hangi güzelliklerle birliktelerse onlarla ilerlerler. Sayın Kılıçdaroğlu beni aday göstermek istedi. PM’den ben ‘hayır’ oyuyla çıktım ama Kemal Bey beni kendisi aday gösterdi. Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var. Hatay Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay’ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.

"BIZDE BU KONULAR ÇOK RAHAT KONUŞULUYOR"

Parti disiplini olması lazım. İktidar partisinde bir kişi konuşuyor, bizde de herkes konuşuyor. Aslında bunun ortası bulunması lazım. Ben aday adaylığı sürecimde Genel Merkez’e sadece bir defa ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gittim. Genel Başkanımız ‘geçmiş olsun’ ziyaretine geldi. Hatay’dan ben Ankara’daki olayları çok yakın takip edemiyorum. Bizde bu konular çok rahat konuşuluyor."

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