Fahrettin Koca, Hatay'da yuhalandı

Depremin birinci yılında Hatay'daki resmi anma programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Son Güncelleme:

Hatay Antakya'da 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yapılan resmi anmaya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşması sırasında ve sonrasında yuhalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Antakya’da da resmi anma yapıldı.

"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca’nın isminin açıklamasının ardından vatandaşlar Koca’yı yuhaladı. Koca, korumalarla birlikte vatandaşların arasından güçlükle ilerledi. Kitle, sık sık “Hükümet istifa” ve “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganları attı.

Gökhan Zan'dan iktidara tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi!Gökhan Zan'dan iktidara tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi!Gündem

KOCA'DAN PROTESTOLAR SONRASI AÇIKLAMA

Protesto edilen Koca, X hesabından paylaşım yaptı. Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." diye yazdı.

Koca'nın paylaşımına da tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir vatandaş, "Sağlık Bakanlığı'nın 72 kişiye mezar olan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin güçlendirilmesi için gereken 990 milyon lirayı vermediği, depremden 10 ay önce "döner sermayenizden karşılayın" dediği doğru mu?" diye sordu. Diğer kullanıcılar ise "Siz o insanlar enkaz altında yardım beklerken kendi selalarını dinlettiniz", "İnsanların acıları var. Normal karşılamanız gereken anlardan biri de bugündür", "Yuhlanmanıza sebep sizin dua okumanız değil depremde yetersiz olmanız" yorumlarını yaptı.

Etiketler
Hatay 6 Şubat depremleri Deprem Fahrettin Koca istifa
Son Güncelleme:
Depremde kaybolanlar bugünden itibaren ölmüş kabul edilecek Depremde kaybolanlar bugünden itibaren ölmüş kabul edilecek
Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği
Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı
Gökhan Zan'dan iktidara tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi! "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi!"
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu