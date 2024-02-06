Fahrettin Koca, Hatay'da yuhalandı

Hatay Antakya'da 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yapılan resmi anmaya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşması sırasında ve sonrasında yuhalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Antakya’da da resmi anma yapıldı.

"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca’nın isminin açıklamasının ardından vatandaşlar Koca’yı yuhaladı. Koca, korumalarla birlikte vatandaşların arasından güçlükle ilerledi. Kitle, sık sık “Hükümet istifa” ve “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganları attı.

KOCA'DAN PROTESTOLAR SONRASI AÇIKLAMA

Protesto edilen Koca, X hesabından paylaşım yaptı. Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." diye yazdı.

Koca'nın paylaşımına da tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir vatandaş, "Sağlık Bakanlığı'nın 72 kişiye mezar olan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin güçlendirilmesi için gereken 990 milyon lirayı vermediği, depremden 10 ay önce "döner sermayenizden karşılayın" dediği doğru mu?" diye sordu. Diğer kullanıcılar ise "Siz o insanlar enkaz altında yardım beklerken kendi selalarını dinlettiniz", "İnsanların acıları var. Normal karşılamanız gereken anlardan biri de bugündür", "Yuhlanmanıza sebep sizin dua okumanız değil depremde yetersiz olmanız" yorumlarını yaptı.