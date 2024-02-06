Yeniden Refah - AKP görüşmelerinin perde arkası: 'Bakın, nasıl yalanlar söyleniyor'

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları titizlikle sürüyor. İktidar partisi, bu kapsamda bir kez daha Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kapısını çaldı, ancak ittifak sağlanamadı.

Bu süreçte, özellikle İstanbul'da oy oranının kimi anketlerde yüzde 4-5'i bulduğu öne sürülen Yeniden Refah'ın alacağı tutumun parti için kritik önemde olduğu belirtiliyordu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, iki partinin anlaşmazlıkla sonlanan görüşmelerine ilişkin edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın "AKP’nin beş görüşmede de bize dengeli ve adil bir teklifle gelmediğini gördük" şeklindeki ifadesine dikkati çeken gazeteci, devamında şunları paylaştı:

"(...) Biraz derinleri kazıdığımda, iddialara göre; Yeniden Refah Partisi’nin iki büyükşehir Kocaeli ve Sakarya’yı istediğini, iki şehir ve 35 ilçe üzerinden pazarlık yaptığını öğrendim. AKP kanadının da bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ancak... 'İttifak tamam' bilgisi sızdırıldı ama... Geçen cuma akşamı yaşanan son görüşme sonrasına bakalım.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etti. Ala ve Yavuz, YRP Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat görüştü.

Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin, 'Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?' sorusuna, 'Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin de 'Sıcak bir karşılama oldu' ifadesi üzerine Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Bizim kadim dostlarımız. Bu, siyasetten de öte uzun yıllardır birlikte olduğumuz kardeşlerimiz. Elbette ki biz yakın bir karşılama göstereceğiz. İttifak olsa da olmasa da bizim için bu değişmez.'

O akşam AKP cenahını takip eden isimlerden kulislere 'İttifak tamam' bilgisi sızdı. Oysa durum tam tersiydi. O geceyi ve öncesini konuştuğum üst düzey bir YRP yetkilisi dedi ki:

'YOKLAMAYA GELDİLER'

'Cuma günü ellerinde talep yoktu. Taleplerimizden geri adım atıp atmayacağımızı yoklamaya geldiler. İstanbul, Sultanbeyli, Sultangazi, Ankara’da Pursaklar örneğin. Onlar da ‘Biz adayımızı gösterdik’ dediler. Oysa biz 14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayımızı geri çektik.

Görüşme sonrasında bize dönüş yapacaklarını ifade ettiler. Aslında biz cuma günü açıklamayı yapacaktık fakat perşembe günü öğleden sonra arandığımız için erteledik. Fatih Bey de ‘Görüşün’ dedi Ancak... Taleplerden geri adım atmadığımızı gördüler biz de pazartesi yapacağımız açıklamayı ‘Beklemeye gerek yok. Uzamasın’ diye cumartesi gününe aldık.'

'BAKIN NASIL YALANLAR SÖYLENİYOR'

Aynı yetkiliye 'Sakarya ve Kocaeli büyükşehirleri de istediniz mi?' diye sordum:

'İlk görüşmelerde bu talep vardı. Adaylarını açıkladıklarını söylediler. İşin özü bir şey verme niyetinde değillerdi. Şuna inanın: Teşkilatlar istemiyor. 14 Mayıs öncesinde de ‘Ya bizdensin ya da dış güçlerdensin’ söylemine mecbur kaldık. Bakın yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldık, nasıl yalanlar söyleniyor. Bir de 14 Mayıs öncesinde aday olarak çıksaydık başımıza neler gelirmiş.' (...)"

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