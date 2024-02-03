AKP'ye kapıları kapattı! Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracak

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin adayları merak edilirken, Yeniden Refah Partisi'nin AKP ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

İki parti arasında tam 5 görüşme yapılırken, bu görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, partisinin kararını açıkladığı açıklamasında ittifak için AKP'nin adil davranmadığının da altını çizdi.

Erbakan, açıklamasında partisinin son kararını duyurdu. Böylelikle, Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldı.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu.

Bizim önceliğimiz milletimizin bizden beklentisidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimizin bizden beklentisi dikkate alarak Cumhur İttifakı içinde yer almıştık ancak bu seçimde millet ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

'TEŞKİLATIMIZ İSTEMİYOR'

İkinci sebep, teşkilatlarımız da bu seçimde bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

Evet, 14 Mayıs seçimlerinde de teşkilatlarımız yüzde 60 oranında ittifaka karşıydı, ama bu seçimde teşkilatlarımızın yüzde 95’i ittifaka karşı. Teşkilatlarımızın beklentileri, fikirleri ve motivasyonu bizim için son derece önemlidir.

'BEKA SEÇİMİ OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Üçüncüsü, Yeniden Refah Partisi 31 Mart Yerel Seçimlerini 14 Mayıs seçimleri gibi bir “beka” seçimi olarak görmemektedir.

Belediye başkanlarının yetki ve sorumluluklarının çerçevesi bellidir ve bir belediye başkanının icraatları dolayısıyla “ülke elden gidiyor” söylemini ortaya koymanın bir manası yoktur.

Bugün bizim birinci önceliğimiz; belediyelerde milletimizin yıllardır bunaldığı sorunların çözülmesi, yeni bir hizmet anlayışının ortaya çıkmasıdır.

Biz de bağımsız bir siyasi parti olarak, belediyeler kazanmayı ve kendi belediyecilik anlayışımızı uygulamayı istiyoruz.

Hızla büyüyen, üye sayısı katlanarak artan bir parti olarak, “beka meselesi olarak da görmediğimiz bir yerel seçimde” kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz.

'KARŞI BLOK DA İTTİFAKLA GİRMİYOR'

Dördüncü husus da 14 Mayıs'taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor.

'AKP ADİL BİR TEKLİFLE GELMEDİ'

Beşinci husus, AKP ile yapılan görüşmelerde AKP'nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık.

Madem İstanbul’da ve Ankara’da bir değişim istiyoruz, öyleyse bizim YRP olarak atacağımız adımlar gibi, AK Parti tarafının da “adil ve makul çerçevede” adımlar atmasını beklememiz, siyaseten de adaletin gereği olarak da gayet doğaldır.

Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşım göremedik.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN KARARINI AÇIKLADI

Erbakan, sıraladığı 5 maddenin ardından partisinin kararını açıkladı. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızı çıkarmaya karar verdik. Bu üç şehirdeki adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz."