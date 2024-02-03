Özgür Özel'den Meral Akşener'e başsağlığı mesajı

CHP lideri Özgür Özel, ablasını kaybeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e başsağlığı mesajı gönderdi.

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Özgür Özel'den Meral Akşener'e başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e başsağlığı mesajı diledi.

Meral Akşener’in ablası Mualla Özen'i kaybettiği bildirilmişti.

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Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener’in ablası Mualla Özen'in cenazesi bugün ikindi saatlerinde İzmit'in Gündoğdu köyünden kalkacak.

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Meral Akşener Özgür Özel CHP İYİ Parti
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