Meral Akşener'in acı günü: Ablasını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatın kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener'in paylaşımı şöyle:
Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır.
Mekânı cennet olsun…
KÜRŞAD ZORLU DA PAYLAŞTI
Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
“Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun."