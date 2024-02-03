Meral Akşener'in acı günü: Ablasını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatın kaybetti.

Meral Akşener'in acı günü: Ablasını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener'in paylaşımı şöyle:

Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu.

Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır.

Mekânı cennet olsun…

Meral Akşener'in acı günü: Ablasını kaybetti - Resim : 1

KÜRŞAD ZORLU DA PAYLAŞTI

Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun."

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