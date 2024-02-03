Naci Görür'den Hakkari depremi yorumu: 'Göz ardı edilmemeli'
Hakkari'de meydana gelen depremin ardından gözler deprembilimcilere çevrildi. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu depremin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen 4,1 büyünlüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan açıklama yaptı.
X hesabından paylaşım yapan Görür, “Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle” diye yazdı.
Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle pic.twitter.com/aY9eVEBXST— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem