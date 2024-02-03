Naci Görür'den Hakkari depremi yorumu: 'Göz ardı edilmemeli'

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen 4,1 büyünlüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan açıklama yaptı.



X hesabından paylaşım yapan Görür, “Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle” diye yazdı.

Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle pic.twitter.com/aY9eVEBXST — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem