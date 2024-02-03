Naci Görür'den Hakkari depremi yorumu: 'Göz ardı edilmemeli'

Hakkari'de meydana gelen depremin ardından gözler deprembilimcilere çevrildi. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu depremin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Naci Görür'den Hakkari depremi yorumu: 'Göz ardı edilmemeli'

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen 4,1 büyünlüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan açıklama yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Görür, “Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Naci Görür Deprem Hakkari
Son Güncelleme:
Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü
100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi
Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek
Kurtlar Vadisi’nin ünlü kıraathanesi alev alev yandı Kurtlar Vadisi’nin ünlü kıraathanesi alev alev yandı
ÇOK OKUNANLAR
Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü?
Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı! Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı!
Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir' Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro, SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına emeklilik: Torba yasada neler var? 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve taşeron işçilere kadro...