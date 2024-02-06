Yeniden Refah: Deprem bölgesinde yapılanlar yeterli değil

AKP'den ayrılan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yaptı.

6 Şubat depremlerinin birinci yılına ilişkin konuşan Kılıç, "Acımız büyük ve taze. Yürekler 1 yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yeri. Devlet deprem bölgesinde yaraları sarmaya kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar yapılması gerekenler yanında henüz yeterli değil. Vatandaşlarımızın hayatın normale döndürülmesi yönünde talepleri var" dedi.

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin de açıklamada bulunan Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye'yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" diye konuştu.