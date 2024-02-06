Selçuk Özdağ, Manisa'dan aday: Bekliyoruz...

Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi için adaylığını duyurdu.

Özdağ'ın adaylığının açıklanacağı toplantı 11 Şubat'ta Manisa'da yapılacak.

Selçuk Özdağ adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından "11 Şubat 2024 Saat 14 de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Niyet hayr, akibet hayr olsun. Bekliyoruz…" notuyla Gelecek ve Saadet partilerinin ortak açıklamasını paylaştı.

Açıklama şöyle:

"Davetlimizsiniz... Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı TBMM 24-25-26-28. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ' in SAADET PARTİSİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklamasına katılımınız bizleri onurlandıracaktır."

Öte yandan Selçuk Özdağ'ın belediye başkanlığını kazanması ve göreve başlaması durumunda SAADET-Gelecek grubu, 20 vekil şartını sağlayamadığı için düşüyor.