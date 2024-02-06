Tepkilerin ardından Lütfü Savaş'tan ilk açıklama: Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değil

CHP'nin Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmasının ardından Savaş'tan ilk açıklama geldi.

Tepkilerin ardından Lütfü Savaş'tan ilk açıklama: Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değil

Bugün kentte düzenlenen 6 Şubat anma programında vatandaşların protestolarına maruz kalan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kendisine yönelik tepkilere değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı;

*Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

*Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız.

*Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim. Sevgi ve saygılarımla.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eylemlerin ardından Savaş'ın adaylığını yeniden görüşüleceğini söyledi. Günaydın; protestoların partiye değil Savaş'a yönelik olduğuna işaret ederek "Protestolardan ortaya çıkacak sonuçlar, CHP MYK'sında ve PM'sinde değerlendirilecektir" dedi.

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