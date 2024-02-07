Naci Görür, iki partiden adaylık teklifi aldı: 'Bir partinin adamı olabilir miyim?'

Prof. Dr. Naci Görür, iki partiden yerel seçimler için adaylık teklifi aldığını açıkladı. Görür, teklifleri reddettiğini açıkladı.

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Naci Görür, iki partiden adaylık teklifi aldı: 'Bir partinin adamı olabilir miyim?'

Prof. Dr. Naci Görür bu hafta Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayımlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Görür, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisine Belediye Başkan adaylığı teklif edildiğini söyledi. İki partinin de teklif götürdüğünü söyleyen Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İyi Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığını CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler." dedi.

"BEN BİR PARTİNİN ADAMI OLABİLİR MİYİM?"

Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür şu yanıtı verdi;

"Kabul edip etmemek değil benim yoluma yöntemime inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."


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