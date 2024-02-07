Tepki yağan Özhaseki'den yeni açıklama: 'Vatandaşımıza kulak versinler'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında canlı yayındaki sözleri ile ilgili yapılan haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Tepki yağan Özhaseki'den yeni açıklama: 'Vatandaşımıza kulak versinler'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, “Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler.” dedi.

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Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

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