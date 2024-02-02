IŞİD hücreleri ve Horasan Grubu bağlantıları: 'İbadethanelere saldırı hazırlığındalar'

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki köşesinde “İstanbul'daki IŞİD hücrelerinde Horasan Grubu bağlantıları” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şardan, İstanbul'daki son IŞİD operasyonlarında, Balat ve çevresindeki farklı dinlere ait ibadethanelerin hedef alındığının anlaşıldığını ifade etti. Şardan devamında, “Söz konusu ibadethanelere yönelik yoğun güvenlik önlemleri alındığı yine güvenlik kaynaklarından edindiğim bilgilerden” diye belirtti.

Şardan, Sarıyer’deki kiliseye yönelik IŞİD eylemine bakıldığında, Horasan Grubu’nun izlerini görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

IŞİD'lilerin ülkeye giriş tarihleri, yöntemleri, bağlı oldukları yerel üniteler farklı olmakla birlikte, IŞİD'in yeni eylem grubu olarak tanımlanan IŞİD-H yani Horasan Grubu'yla bağlantıları, üzerinde durulması gereken bir gelişme kanımca.

Yeri gelmişken IŞİD'in Horasan Grubu kolu hakkında kısa bilgi vermekte fayda var.

Kimi açık kaynak bilgilerine bakıldığında IŞİD-H'nin ortaya çıkışı 2014'e kadar gidiyor.

Her ne kadar Türkiye'de de aynı isimli ilçe bulunsa da örgütün ismini aldığı yer, Erzurum'un Horasan ilçesi değil elbette.

Bugün, Afganistan, İran'ın doğusu, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ın bir bölümünden oluşan ve tarihte Persler döneminde imparatorluğun doğusuna verilen isimdi Horasan. Farsça'da "güneşin yükseldiği yer" anlamında.

El Kaide'nin devamı olarak biliniyor. Bir dönem, El Nusra içinde de faaliyeti vardı. Hatta ABD güvenlik birimleri, özellikle yeni kurulduğu dönemde Horasan Grubu içinde Afganistan, Pakistan ile Kuzey Afrika ve Çeçenistan'dan gelen 50'ye yakın kıdemli El Kaideci'nin görev aldığı bilgisini paylaştı.

Taliban'ın, Afganistan yönetimini 2021'de ele geçirmesiyle Horasan Grubu, silahlı eylemlerine hız verdi. Taliban'ın IŞİD-H'ye yönelik operasyonlarını genişletmesi, 2022'de grubun yeni eylem stratejisine yönelmesine yol açtı.

Büyük intihar saldırılarına başlayan grup, yabancı uyruklu siviller, diplomatlar, Taliban komutanlarının yanı sıra lider konumundaki dini isimler ile başkent Kabil'deki önemli ve değerli tesisleri hedef haline getirdi.

Horasan Grubu, yakın zamanda IŞİD içindeki en etkin ve güçlü eylem grubuna dönüştü.

İSTANBUL'DA HORASAN GRUBU İZLERİ

Horasan Grubu, faaliyet alanlarına Türkiye'yi de ekledi bir süredir.

Gazeteci Hale Gönültaş, Horasan Grubu'nun Türkiye'deki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler içeren yazıları kaleme aldı geçtiğimiz günlerde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan IŞİD soruşturmasını içeren bir iddianamedeki bilgilerden yola çıkan Gönültaş, örgütün Türkiye ve çevresindeki bölgelerde nasıl örgütlendiğini ve faaliyet yürüttüğünü resmi belgelerle ortaya koydu.

Sarıyer'deki kiliseye yönelik IŞİD eylemine bakıldığında, Horasan Grubu'nun izlerini görmek mümkün.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, Horasan Grubu ile bağlantılı olduğu belirlendi. Tıpkı, İstanbul yapılan son üç operasyonda gözaltına alınan şüphelilerdeki gibi.

Şüphelilerden birisi bilindiği üzere Tacik uyruklu. Diğer eylemci, Rus pasaportu taşımasına rağmen Tacik.

Her iki eylemcinin de yasal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı yaklaşık dört yıldır ülkede bulunduğu anlaşıldı.

12 IŞİD EYLEMİ ÖNLENDİ

Eylem konusunda değerlendirmesini aldığım güvenlik bürokrasisinde üst düzey bir isim, özellikle yılbaşından önce İstanbul'da yapılan operasyonlarla 12 terör eyleminin önlendiğini anlattı.

Kentteki yabancı uyrukluları takip edebilmenin zorluğuna dikkat çeken yetkili, operasyonların arı kovanına çomak sokulduğunu ve birbiriyle bağlantısı olmayan IŞİD hücrelerinin tespit edildiğini söyledi.

Bu arada, son olayın üzerinde araştırma yaparken, kritik bir bilgiye daha ulaştım.

Şöyle ki, yine İstanbul'daki son IŞİD operasyonlarında, Balat ve çevresindeki farklı dinlere ait ibadethanelerin hedef alındığı anlaşıldı. Söz konusu ibadethanelere yönelik yoğun güvenlik önlemleri alındığı yine güvenlik kaynaklarından edindiğim bilgilerden.