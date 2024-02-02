Son kararını verecek: Yeniden Refah, İstanbul kararını yarın açıklayacak

Yeniden Refah Partisi'nin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğinin yarın son bulacağı belirtildi.

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Son kararını verecek: Yeniden Refah, İstanbul kararını yarın açıklayacak

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi'nin, ittifak kararını yarın açıklayacağı kaydedildi.

Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP tarafından reddedildiğini ifade eden Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sona erdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Dün, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bir araya gelmişti.

İttifak krizinde son perde: 'Seçim açıklaması' iptal edildi, Yeniden Refah ve AKP bir araya geliyorİttifak krizinde son perde: 'Seçim açıklaması' iptal edildi, Yeniden Refah ve AKP bir araya geliyorSiyaset

Bu görüşmeden önce Erbakan'ın bugün(2 Şubat Cuma) ittifak ve seçim kararını açıklaması bekleniyordu.

Henüz bir karara varamayan Fatih Erbakan'ın, yarın partisinin genel merkezinde kararını duyuracak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yeniden Refah Partisi AKP İstanbul 2024 Yerel Seçimleri
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