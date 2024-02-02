Son kararını verecek: Yeniden Refah, İstanbul kararını yarın açıklayacak

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi'nin, ittifak kararını yarın açıklayacağı kaydedildi.

Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP tarafından reddedildiğini ifade eden Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sona erdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Dün, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bir araya gelmişti.

Bu görüşmeden önce Erbakan'ın bugün(2 Şubat Cuma) ittifak ve seçim kararını açıklaması bekleniyordu.

Henüz bir karara varamayan Fatih Erbakan'ın, yarın partisinin genel merkezinde kararını duyuracak.

Kaynak: Gerçek Gündem