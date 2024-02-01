İttifak krizinde son perde: 'Seçim açıklaması' iptal edildi, Yeniden Refah ve AKP bir araya geliyor

Yeniden Refah kurmaylarının görüşmeler sona erdi açıklamalarının ardından sürpriz bir görüşme haberi gündeme geldi.

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İttifak krizinde son perde: 'Seçim açıklaması' iptal edildi, Yeniden Refah ve AKP bir araya geliyor

2024 Yerel Seçimleri'nde muhalefet bloğunda bir çok parti kendi amblem ve isimleri seçimlere girmeye hazırlanırken; iktidar bloğunda da benzer bir tartışma devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP tarafından reddedildiğini ifade eden Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sona erdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME KARARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın (2 Şubat Cuma) duyuracağı açıklanan yerel seçim kararı açıklaması iptal edildi.

AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ittifak görüşmeleri kapsamında bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Fatih Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi günü (5 Şubat) açıklaması bekleniyor.

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Yeniden Refah Partisi AKP 2024 Yerel Seçimleri
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