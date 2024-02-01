Karamollaoğlu'na "soysuz" demişti: İYİ Parti Sivas belediye başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi!

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yapan Ceylan, sağlık problemlerini gerekçe gösterdi.

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Karamollaoğlu'na "soysuz" demişti: İYİ Parti Sivas belediye başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Sivas Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Ceylan, "Geçirdiğim kalp krizi nedeniyle Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NA "SOYSUZ" DEMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Sivas il ve ilçe belediye başkanlarını tanıttığı toplantıda söz alan Ceylan, eski Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi (SAADET) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için "soysuz" ifadesini kullanmıştı.

Karamollaoğlu'na "soysuz" demişti: İYİ Parti Sivas belediye başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi! - Resim : 1
Mehmet Ceylan

Ceylan, "AK Parti düzeni diye o Milli Görüş zihniyeti, 1989 yılında burada belediye başkanlığını kazandılar. Sayın Genel Başkanım, Temel Karamollaoğlu diye bir şahıs var, o burada daha ikinci veya üçüncü ayı, 'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak' dedi. Bu soysuzluk değil de nedir? Bana diyorlar ki bu kadar sert konuşma. Nasıl konuşmayayım? Vallahi, billahi ipe de gitsem konuşacağım Sayın Genel Başkanım. Başınıza bela açmam inşallah" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sivas İYİ Parti Saadet Partisi Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
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