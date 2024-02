CHP'li Karasu’dan havayolu şirketi satın alan eski SGHM yardımcısı için önerge

Kamuda düz memur olarak göreve başlayan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (SHGM) çeşitli dairelerde başkanlık yaptıktan sonra SHGM Genel Müdür Yardımcılığı’ndan 2008 yılında emekli olduktan sonra sektörde danışmanlık yapan Oktay Erdağı eski adıyla Ciner Havacılık yeni adı Go Jet Havacılık AŞ’nin sahibi oldu.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Karasu, Erdağı ile ilgili geçen yıl gündeme gelen iddiaları anımsattı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Eski SHGM Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, emekli olduktan sonra yükselişini sürdürdü. Emekli olduktan sonra sektörde danışmanlık yapan Erdağı’nın adı geçen yıl Ciner Havacılık’ı satın alması ile gündeme gelmişti.

Erdağı bu satın almayı “Ciner Havacılık’a ben değil Dubaili bir şirket müşteri oldu. Ben danışmanlık yapıyorum. Ortada 10 milyon dolar yok. Sadece kapora ödendi. Para Dubaili şirketin parasıdır. Benim emekli maaşım dışında, bu büyüklükte bir param yoktur” diyerek yalanlamıştı. Erdağı o dönemde satışın “bürokrasiyi azaltıp süreci kısıtlamak” ve “yabancı yatırımcıların havacılık şirketlerinin hisselerinin en fazla yüzde 49’una sahip olabilme” kuralı nedeniyle kendisinin adına yapıldığını da ifade etmişti. Ancak aynı dönemde San And San Havacılık, Ciner Havacılık’ın hisselerinin tamamının Oktay Erdağı’ya devrine SHGM Genel Müdür vekili olarak Kemal Yüksek’in imzasıyla onay verilmişti.

ADI DEĞİŞTİ, SATIN ALDI

Ciner Havacılık’ın hisseleri de aynı yıl San And San Havacılık Limited Şirketi’ne satılmasının ardından ilginç gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Şirketin adı Go Jet Aviation Havacılık A.Ş olarak değişti. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 20 Haziran 2023 tarihli sayısına göre, İstanbul merkezli ve 599729-0 sicil numaralı ve tek ortaklı Go Jet Aviation Havacılık A.Ş’nin tek sahibi ve yönetim kurulu başkanı da Oktay Erdağı oldu.

CHP BAKANA SORDU

Konuyu takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na “Oktay Erdağı önce, Go Jet Aviation Havacılık A.Ş olarak adı değiştirilen Ciner Havacılık A.Ş’nin hisselerinin önce Dubaili yatırımcılar tarafından satın alındığını, daha sonra vazgeçildiğini ifade etmiştir. Ancak, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları, tek ortaklı şirketin tek ortağının Oktay Erdağı olduğuna işaret etmekte ve Dubaili bir ortak gözükmemektedir. Ortada muvazaalı bir hisse devri mi bulunmaktadır?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, San And San Havacılık’ın sahibi olduğu Ciner Havacılık’ın hisselerinin tamamının Erdağı’na devrine Genel Müdür vekili Kemal Yüksek’in imzasıyla izin vermeden önce hissenin gerçek sahiplerinin kim olduğu konusunda SHGM’nün bir araştırma yapıp yapmadığının açıklanmasını talep etti.

SUÇ DUYURUSU OLACAK MI?

Erdağı hakkında kamu kurumları hakkında yalan beyanda bulunmak ve aldatmak iddiasıyla suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağının açıklanmasını da isteyen Karasu, “Go Jet’in idari yapısı ve envanterine kayıtlı uçak, makine, teçhizat ve personel durumu nedir? Bakanlığınızda düz memur olarak göreve başlayan ve SHGM Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselen Erdağı’nın, tek başına, sermayesi 230.416.000 TL olan bir şirketi satın alması nasıl mümkün olabilmiştir? SHGM’dan emekli bir bürokratın milyonlarca dolarlık bir yatırımı gerçekleştirebilecek maddi imkana sahip olabilmesi hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorularına yanıt verilmesini talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem