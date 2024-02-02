CHP'li başkan adayı, adaylıktan çekildiğini duyurdu

31 Mart'ta CHP'nin Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı olan Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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CHP'li başkan adayı, adaylıktan çekildiğini duyurdu

CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman, karşılaşacağı tüm zorlukları tahmin ettiğini belirtti.

Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden Metin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak sürece devam etmemin hem tarafıma hem de partime daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle 31 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimize üzüntüyle bu yönde bir dilekçe sundum. Kendilerine anlayışları için teşekkür ediyorum. Görevi kabul ettiğim gün, 'Gamze galiba Nazilli'ne hizmet etmen gerekiyor, silkelen ve göreve hazırlan' demiştim kendime. Fakat daha vakti gelmemiş demek ki."

Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacağını, partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini de ifade etti.

Kaynak: AA

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