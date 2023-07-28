Pelikancılar, Merkez Bankası atamalarında kaybetti... "Bu atamalar smokinli kuşlar grubunu kimsenin takmamaya başladığının göstergesi"

Merkez Bankası'nda yapılan atamalar, Pelikancıların etkisini kaybetmeye başladığını gösteriyor. Atamaları değerlendiren Fatih Altaylı, "Bu atamalar smokinli kuşlar grubunun ve bu grubu besleyenlerin etkisinin giderek azaldığını, artık bu kuşları kimsenin takmamaya başladığının da göstergesi" dedi.

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Pelikancılar, Merkez Bankası atamalarında kaybetti... "Bu atamalar smokinli kuşlar grubunu kimsenin takmamaya başladığının göstergesi"

28 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla birlikte, yeni ekonomi yönetimi oluşturuldu. Ekonominin görünür patronu Mehmet Şimşek yapılırken, Merkez Bankası’nın Başkanlığına Gaye Erkan getirildi.

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Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen “Pelikan yapılanması” yeni ekonomi yönetimini medya ve sosyal medya üzerinden sıklıkla hedef tahtasına oturttular. Vergilere yapılan zamların ardından da Albayrak’ın yeniden göreve getirilmesini talep ettiler.

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“SMOKİNLİ KUŞLAR GÖZDEN DÜŞMÜŞ”

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, Merkez Bankası’ndaki Başkan Yardımcılarının değişimini ele aldı.

Altaylı, “Smokinli kuşlar gözden düşmüş” başlıklı yazısında kamuoyunda “Pelikan yapılanması” olarak bilinen kişilerin ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerindeki etkilerinin artık olmadığını kaydetti.

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“BU ATAMALAR ARTIK BU KUŞLARI KİMSENİN TAKMAMAYA BAŞLADIĞININ DA GÖSTERGESİ”

Fatih Altaylı, yeni atanan isimlerin liyakatli isimler olduğunu belirtti. Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

“Peki bu atamalar ne anlama geliyor?

Çok açık anlamı şu; Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, son birkaç haftada AK Parti içindeki bir kanattan ve Saray’a yakın bazı isimlerden aldıkları “yapıcı olmayan” eleştirilere rağmen güçlerini koruyorlar ve arttırıyorlar.

Ve yine bu atamalar yıllardır AK Parti’nin ve Beştepe’nin burnunun pislikten çıkmamasına neden olan smokinli kuşlar grubunun ve bu grubu besleyenlerin etkisinin giderek azaldığını, artık bu kuşları kimsenin takmamaya başladığının da göstergesi.

Bu da en azından ekonomi yönetiminde aklın yeniden egemen olmaya başlayacağının göstergesi.”

Etiketler
Fatih Altaylı Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek Berat Albayrak Pelikan Recep Tayyip Erdoğan
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