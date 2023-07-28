Kılıçdaroğlu, Akbelen'e geldi: Bu davayı sonuna kadar izleyeceğim, yine geleceğim

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş sürüyor.

Yurttaşlar, jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin ağaç kesimine karşı 4 gündür mücadele ediyor. Ülke geneline yayılan protestolara ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen Akbelen Ormanı 4 gündür tahrip ediliyor.

Çok sayıda demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaş, yöre halkına destek olmak için bölgede bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU, AKBELEN'E GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da direnişe destek olmak için Akbelen'e geldi. Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu "Direne direne kazanacağız" sloganı ile karşıladı.

Kılıçdaroğlu’na bazı genel başkan yardımcıları ve CHP milletvekilleri ve bazı genel başkan yardımcıları de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’na eşlik eden heyette, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları, Eren Erdem ve Semra Dinçer ile milletvekilleri, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Gizem Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Tahtasız, Barış Karadeniz, Sibel Suiçmez, Elvan Işıkgezmiş, Hüseyin Yıldız, Aşkın Genç, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun, Orhan Sarıbal ve Namık Tan yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylüleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun yanına; ağaçları sarıldığı fotoğraf ile hafızalara kazınan 95 yaşındaki Kıymet Aktuğ oturdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak halkın taleplerini dinledi.

İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, kesimin durdurulmasını istediklerini vurgulayarak, "Tarım Orman Bakanlığı bu ormanları korumakla mükellef değil mi? Aç gözlü şirketlere satmak zorunda mı? Bakana seslenin. Akbelen giderse Kazdağları gidecek, İliç gidecek, vatan gidecek. Beş gündür mahvolduk. Tarım Orman Bakanı'na dört senedir sesleniyoruz; bu kesimi durdurun" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet burada bir basın açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU: DİRENİYORSUNUZ, YANINIZDAYIM

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, köylüleri dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise, "Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan sağlamak içindir. Benim Ankara'da konuşmamın önemi yok, sizin anlatmanız önemli. Bu çam, bu ağaç sadece sizin değil, 85 milyonun ağacıdır. Bu ülkede ormanın ne olduğunu, ekosistemi bilen birisiyim. Bu orman sadece ağaç değil, ormanda binlerce canlı var. Her birisinin hakkını, hukukunu korumazsak görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde, suyu kesmiş, tabiatı öldürmüş oksijeni öldürmüş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor, bu çeteler bunu bilmiyor. Boşuna mı beşli çete diyordum. Bütün Türkiye'de bunlar var. Ama siz direniyorsunuz, yanınızdayım. Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil, hak mücadelesidir. Siz hakkınızı istiyorsunuz. Hak mücadelesi bireysel değil, kolektif mücadeledir. Size sözüm söz, ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Ayrıca hukukçu milletvekillerini bu konuda görevlendireceğiz. Davanızı da çok iyi biliyorum, hangi mahkemelerde takıldığını da biliyorum. Ama bunları sizin ağzınızdan bütün dünyanın öğrenmesi gerekiyordu. Mısır'daki sağır sultanın öğrenmesi gerekiyordu. Ben dilimin döndüğü kadar anlatacağım ama sizin anlatmanız çok önemlidir" diye konuştu.

"Sanmayın ki bir sefer geleceğim, bir daha gelmeyeceğim. Yine geleceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na köylüler, "Bugün bir şeyler yapmamız lazım. Gelin beraber yukarıya çıkalım" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Ona da bakacağım" diye cevap verdi. Urfa'daki güneş paneli örneğine değinen Kılıçdaroğlu, "Beraber mücadele edeceğiz. Hepinize en içten selamlarımızı sunuyorum. Endişe etmeyin davanızın yanında olacağım" dedi.

HALK BARİKATA ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu'nun kesim alanına gitmemesi üzerine halk tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na 'arabaya değil barikata' sloganları atan halk, daha sonra 'Katil Limak Akbelen'den defol' sloganları ile jandarma barikatına dayandı.

Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına gitti. jandarma heyetin içeri girmesine izin verirken arkasından girmek isteyen halka cop ve biber gazı ile müdahale etti.