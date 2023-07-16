Pelikancılar Mehmet Şimşek'e karşı toplandı, Berat Albayrak sahneye sürüldü: "Yarın değil hemen şimdi"

Geride kalan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek’i yeniden göreve getirdi. Şimşek, göreve başladığı ilk gün rasyonel politikalara dönüleceğini söylemişti. Dövizi düşürmek için Merkez Bankası rezervlerinden satış yapılmasını bırakan ekonomi yönetimi, bütçe açığını kapatmak için de vergilere ek zamlar getirdi.

ŞİMŞEK’E KARŞI TANIDIK İSİMLER

Şimşek, göreve gelmesinin ardından birçok vergiye zam üstüne zam gelirken, AKP içinde de ‘Pelikancılar’ yeniden harekete geçti.

15 Temmuz’un yıl dönümünde, Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eski konuşmaları, Berat Albayrak’ın kardeşi olan Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya grubuna ait yayın organlarında dolaşıma sokuldu.

Berat Albayrak’ın adının AKP içinde yeniden yüksek sesle dillendirilmeye başlanmasının fitilini Pelikan yapılanmasına yakınlığıyla bilinen ‘medya adamı’ isimli sosyal medya hesabı ateşledi.

Hesaptan yapılan paylaşımda 15 Temmuz görüntüleriyle birlikte Berat Albayrak’ın konuşması dolaşıma sokuldu. Paylaşıma, “15 Temmuz FETÖ Darbesi sırasında Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olan Berat Albayrak FETÖ’yü ve 15 Temmuz Hainliğini anlatıyor” notu düşüldü.

ALBAYRAK İSMİ YENİDEN DOLAŞIMDA…

Bunun yanında Pelikancı olduğu bilinen birçok isim de 15 Temmuz anmasını bırakıp sadece Berat Albayrak’ın konuşmalarını dolaşıma sokmaya başladılar. Bazı isimler de Mehmet Şimşek’e karşı Berat Albayrak güzellemesi yaptı.

Berat Albayrak, Pelikancılar tarafından Twitter’da gündem yapılırken, yapılan paylaşımlar AKP içindeki koltuk kavgası olasılığını da gündeme getirdi.

Pelikancı isimler tarafından üstü kapalı olarak Mehmet Şimşek hedef alınırken, paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Bakanlığın bugünkü ÖTV zammı açıklamasını alıntılayan Malik Ejder isimli hesap, “Özet olarak : Mehmet Şimşek’in ekibi, ‘2016’dan bu yana Berat Albayrak ve Nurettin Nebati yönetiminin yapmadığı ÖTV zammını biz yaptık’ demiş..” diyerek Albayrak dönemini övdü.

“YARIN DEĞİL HEMEN ŞİMDİ”

Turgut Can isimli kişi ise, Berat Albayrak’ın fotoğrafını paylaşarak ‘Yarın değil hemen şimdi’ yazdı.

Eren Faras ise, “Berat Albayrak, sadece Özgür Demirtaş'ın cv'sini reddedip işe almayarak bile ekonomi yönetiminin zirvesini yapmış ama biz anlamamışız” diye yazdı.

‘MEHMET ŞİMŞEK GÖREVDEN ALINSIN’

Pelikancıların bildirisinin altına imza atan Fazıl Duygun ise, işi biraz daha ileri götürerek Mehmet Şimşek’in görevden alınmasını söyledi. Duygun, paylaşımında Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasını önererek paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ekledi.

Politic_TR isimli hesap ise şunları yazdı:

“İktidar en büyük hatayı muhalefetin baskılarıyla Berat Albayrak'ı harcayarak yaptı. Kimse kusura bakmasın, ne yaşıyorsak hakettik..”

PELİKANCILAR KİMDİR?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Cemil Barlas, Fatih Tezcan, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan, Kurtuluş Tayiz, Melih Altınok, Selman Öğüt ve Süheyb Öğüt'ün grup üyesi olduğu iddia öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem