Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV zammının ardından taksicilere ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada gazetecilerle sohbet etti.

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Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV zammının ardından taksicilere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki METİŞ Birlik Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Deniz Demir eşlik etti.

Taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’na çay ikramında bulundu. Kılıçdaroğlu, taksicilerle çay içip sohbet etti.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİN FİYATI ARTACAK"

Akaryakıtta yapılan ÖTV zammının iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına sebep olacağını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu taksicilerle sohbetinde, "Şu soruyu sormak lazım; 'Niye bu zamları yapıyorlar?' Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek', bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak.

Kaynak: ANKA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ankara
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