Kılıçdaroğlu’nun, gençlik kollarıyla buluşmasında neler konuşuldu?

Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gerçek Gündem’e konuşan CHP’li kaynaklar, toplantıda bazı başkanların ‘değişim’ istediğini söylemelerine karşın Kılıçdaroğlu’nun yenilenme vurgusunu tekrarladığını iddia etti.

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Kılıçdaroğlu’nun, gençlik kollarıyla buluşmasında neler konuşuldu?

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, 14-16 Temmuz’da Ankara’da toplanacağını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün (15 Temmuz) bir araya geldi. Seçimden sonra gençlik kolları başkanlarıyla düzenlenen ilk toplantı basına kapalı yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun, gençlik kollarıyla buluşmasında neler konuşuldu? - Resim : 1

TOPLANTIDA DEĞİŞİM ÇAĞRISI VE İMAMOĞLU KONUŞULDU

Gerçek Gündem’e konuşan CHP’li kaynaklar, toplantıda başkanların birçoğunun değişim istediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda konuşulan değişim talebine karşın “Değişim değil, yenilenme gerekiyor” söylemini yeniledi.

Toplantıda iki il başkanının “Seçimden sonra inancımızı kaybettik hem size hem yönetime karşı” dediklerini ifade eden kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun neden rahatsız olduklarını sorması üzerine başkanların, Eren Erdem’in ekibi ile ilgili şikayetlerini anlattıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bunun üzerine ‘‘Gençleşme istemiyor muydunuz? Eren Erdem MYK’daki en genç isimlerden biri" dediği öne sürüldü. Ayrıca gençlik kolları başkanları toplantı sırasında Kılıçdaroğlu’na il başkanlarının seçim sürecinde çalışmadıklarını, kurultay hesabı yaptıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise bu söylenenlere inanmadığını belirtti.

İMAMOĞLU’NUN VİDEOSUNDAN RAHATSIZ

Toplantıda bazı başkanlar İmamoğlu ve değişim çağrısı ile ilgili düşüncelerini de anlattı ancak Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden İmamoğlu’nu eleştirdiği ve ‘‘Seçimin acısı soğumadan rahatsız edici bazı videolar yayınlandı” dediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda rahatsızlığını dile getirdiği videoda İmamoğlu, seçimin ikinci turunun bitmesinin ardından 29 Mayıs’ta şu mesajı paylaşmıştı:

"Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; 'Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.  Bana inanın yolumuz uzun, gençliğimiz var inancımız tam ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak.’’

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ekrem İmamoğlu
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