Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'nda gece yarısı dikkat çeken atama ve görevden almalar!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

MERKEZ BANKASI'NDA 3 BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı. Başkan yardımcılarının 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındığı belirtildi.

Osman Cevdet Akçay kimdir?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini almıştır. Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.

Hatice Karahan kimdir?

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kurumlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün dekanlık görevini yürüttü.

Karahan, 2014 yılından beri Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazarlığı yapmaktadır. Karahan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevini yürütmektedir.

Fatih Karahan Kimdir?

İstanbul Erkek Lisesi'den mezun oldu. Fatih Karahan da diğer başkan yardımcıları gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu... Karahan Amazon'da baş ekonomist olarak çalıştı. İşgücü, envanter verimliliği ve daha fazlasıyla ilgili mikro ve makro ekonomik araştırmalar yaptı.

New York FED'de araştırma yapan bir ekibe liderlik etti. Makroekonomik konularda üst yönetime bilgi veren ve para politikası danışma ekibinin bir parçası olarak FOMC sürecine katılan danışmanlık rolü üstlendi. Liberty Street Economics'e kısa analizlerle katkıda bulundu.

Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi alanında, bir B.S. Endüstri Mühendisliği ve B.A. Matematik, ikisi de Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora dereceleri mevcut.