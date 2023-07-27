Halk Ekmek fiyatlarına yüzde zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine yarından (28 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Halk ekmeğe son zam Ağustos 2022’de yapılmıştı.

Zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı. Şu an İstanbul'da fırınlarda 200 gram normal ekmeğin fiyatı ise 7.5-8 TL arasında değişiyor.

Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:

– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL

– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL

– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL

– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL

– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL

– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL

– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL

– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL

– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL

– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL

– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL

Kaynak: ANKA