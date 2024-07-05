Özgür Özel'den UEFA'ya Merih Demiral Tepkisi: 'Hakkaniyetle Bağdaşmayan Siyasi Bir Karardır'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "bozkurt" işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Özel, " Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA’nın Avrupa Şampiyonası maçında ''bozkurt'' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.
UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini açıklamıştı.
'KARAR NE OLURSA OLSUN...'
Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Özel, "UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.
UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 5, 2024
Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir.
Kaynak: ANKA