Özgür Özel'den UEFA'ya Merih Demiral Tepkisi: 'Hakkaniyetle Bağdaşmayan Siyasi Bir Karardır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA’nın Avrupa Şampiyonası maçında ''bozkurt'' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini açıklamıştı.

'KARAR NE OLURSA OLSUN...'

Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özel, "UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.

UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz.



Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir. — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 5, 2024

Kaynak: ANKA