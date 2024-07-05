Özgür Özel'den UEFA'ya Merih Demiral Tepkisi: 'Hakkaniyetle Bağdaşmayan Siyasi Bir Karardır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "bozkurt" işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Özel, " Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den UEFA'ya Merih Demiral Tepkisi: 'Hakkaniyetle Bağdaşmayan Siyasi Bir Karardır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA’nın Avrupa Şampiyonası maçında ''bozkurt'' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini açıklamıştı.

'KARAR NE OLURSA OLSUN...'

Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özel, "UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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