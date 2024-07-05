Nazlıaka'nın Rakibi Oldu: CHP Kadın Kolları'nda Yeni Aday

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Kadın Kolları'nın 4 Ağustos'ta yapacağı 15'inci Olağan Kurultayı öncesinde projelerini açıklayan Kır, "Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum" ifadesini kullandı.

Kadınların hem yerel de hem genelde temsiliyet noktasında çok daha iyi noktalarda olmasını sağlayacaklarını aktaran Kır, Kadın Kolları örgütünden gelen bir aday olduğunu anımsattı.

Seçilmesi halinde birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağı sözünü veren Kır, il, ilçe başkanlıklarının adeta bir proje üretim merkezi haline getirileceğini kaydetti.

Kır, kadın platformları, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ayağı yere basan siyaset anlayışıyla politikalar geliştireceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, kadın kolları örgütlerimizi bir akademiye dönüştürmek. Bizler susmuyoruz, susmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Hedefimiz parti içi iktidar değil, genelde iktidar olup kadınlarımızın sorunlarını çözmektir. Bugün itibarıyla, umudun, sevdanın, inancın kavgası başlamıştır. Salonlardan sokağa çıkmanın ve iktidarı ilmek ilmek örmenin vakti gelmiştir."

Kır, seçimde mevcut CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile yarışacak.

Kaynak: AA