İmamoğlu’na Bir Eski İYİ Partili, Bir Eski Gelecek’li 2 Danışman

İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner ve Gelecek Partisi’nin eski sözcüsü Serkan Özcan, bir arada danışman oldu.

Güner ve Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni danışmanları olarak görev yapacak.

Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Güner ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık görevinde bulunacak.

ADAY KARARINA TEPKİ OLARAK İSTİFA ETMİŞTİ

Ece Güner, 14 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamayla, İYİ Parti’nin İmamoğlu’nun karşısına Buğra Kavuncu'yu aday göstermesine tepki göstererek, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” sözleriyle partiden istifa etmişti.

Özcan ise Gelecek Partisi kongresi devam ederken, partiden ayrıldığını açıklamıştı.